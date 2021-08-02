رئيس الوزراء يغادر مجلس النواب لدى أرجاء افتتاح أولى جلسات دورته الاستثنائية جراء جلوس احد النواب محل الرئيس/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:44
حتى “غوغل” بات يسهم في التجسير والتطبيع بين السعودية واسرائيل عبر تمديد مشروع كابلات يربط بين الطرفين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني