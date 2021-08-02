تفقد الوعي احيانا.. تراجع حالة دلال عبد العزيز الصحية والنفسية

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، موضحًا: «الوضع الصحي صعب، مش سهل، ومقدرش أقول فيه تحسن، وكل شوية بتطلع مفاجأة، والموضوع شديد الصعوبة».

وقالت مصادر طبية على دراية بالحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، إنّ حالتها آخذة في التراجع، لتأثر رئتيها إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنهاية أبريل الماضي، موضحة أنّ تراجع الحالة النفسية للفنانة دلال عبدالعزيز، سببه تراجع حالتها الصحية وليس نقلها من مستشفى إلى آخر: «الفريقان الطبيان في المستشفى الذي كانت به والذي نقلت إليه، على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، وحالتها النفسية تراجعت بسبب سوء حالتها الصحية وبقائها لفترة طويلة في المستشفى».

وأضاف المصادر في تصريحات صحفية، أنّ الفنانة دلال عبدالعزيز تأثرت بشدة في الأيام الماضية، ما تسبب في فقدانها الوعي بشكل كامل في بعض الأحيان، كما أنّها لم تتحمل نقلها من السرير إلى كرسي متحرك، كما تستخدم بعض الأجهزة لمساعدتها على التنفس بسبب تراجع قدرة رئتيها على التنفس بصورة طبيعية.

وأكد الاعلامي رامي رضوان، في تصريحات صحفية أن الأخبار المنتشرة حول أن دلال عبد العزيز تحتاج لزراعة رئة، ولكن عائلتها تتردد وذلك لصعوبة العملية وأن نسب نجاحها ليست كبيرة، معلومات غير دقيقة ولا صحة لها.

وأضاف «رضوان»، في برنامجه «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية: «أرجو من كل السادة الصحفيين والإعلاميين، بلاش نجري في نشر خبر الوفاة قبل التيقن 200% مراعاة لظروف أي أسرة عندها تحديات، وتحاول تعدي من عنق الزجاجة ومرحلة صعبة، وبلاش نزود الجرح بجرح تاني».

وتابع الإعلامي: «من شهر رمضان لم أتحدث عن الموضوع إلا مرتين، مرة عشان أطمن الجمهور ومرة أخرى ساعة وفاة حمايا، وهو نجم كبير كل الناس تحدثت عنه، وأنا لا أستغل البرنامج بتاعي في أمور أسرية، وما زلنا نطلب وندعو الله أن يمد هذه الفنانة بالشفاء العاجل».