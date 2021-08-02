الرجوب: السلطة مسؤولة عن مقتل نزار بنات ولا دخل لعائلات المنفذين

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، أن السلطة تتحمل مسؤولية “مقتل” المعارض السياسي نزار بنات في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أنه “ليس من مصلحة عائلته تسييس القضية”.

وقال الرجوب، في مؤتمر صحفي حول الأحداث الأخيرة في مدينة الخليل، إن السلطة تتحمل مسؤولية مقتل نزار بنات ولا علاقة لعائلات العسكريين المنفذين، لافتًا إلى أن “السلطة ملتزمة بما يفرضه الشرع والعرف”.

وأضاف “ليس من مصلحة بنات أو أسرته تسييس قضيته، ولن يستفيدوا من تدويلها”، داعيًا العائلة لـ”الاحتكام إلى صوت العقل”.

ونفى الرجوب وجود قرار سياسي باغتيال نزار بنات، مضيفاً أن “مسؤولية السلطة عن مقتل بنات لا تعني أن تتهاون السلطة في مسألة القصاص عن طريق القضاء”.

وشدد على أن “أن السلطة لن تسمح بردود فعل، واستمرار شتم الناس غير مسموح”.

وفي سياق آخر، أفاد الرجوب بأن اللجنة المكلفة بحل الخلاف بين عائلتي الجعبري والعويوي في مدينة الخليل، على أبواب أخذ عطوة بين العائلتين، والتي لن تكون بديلاً عن القانون.

وقال: “إن قضية فلتان وفوضى السلاح في جميع المحافظات قضية عامة ولابد من معالجتها”.

وكان الشهيد نزار بنات قد تعرضفي 24 يونيو/ حزيران للضرب المبرح خلال اعتقاله من عناصر أمنية بلباس مدني أثناء تواجده في منزل لعائلته جنوبي الخليل، وبعد نحو ساعة من الاعتقال أعلن محافظ الخليل وفاته، فيما اتهمت عائلته الأمن باغتياله.