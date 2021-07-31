مقدمات آب اللهاب.. ارتفاع متواصل في درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، بينما تكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتأثر المملكة الاثنين، بكتلة هوائية حارة وجافة، ويطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 18، وفي مناطق البادية 39 – 24، وفي مناطق السهول 34 – 23، وفي الاغوار الشمالية 40 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 30، وفي البحر الميت 42 – 29، وفي خليج العقبة 41 – 29 درجة مئوية.

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