‏”شباب العمل الإسلامي” يثمن انسحاب لاعبين عرب من أولمبياد طوكيو

ثمن القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي الموقف البطولي الذي قام كل من اللاعب الجزائري فتحي نورين واللاعب ‏السوداني محمد عبد الرسول عبر انسحابهما من منافسات لعبة الجودو في أولمبياد طوكيو، رفضاً منهما لمواجهة لاعبين من ‏الكيان ‏الصهيوني، انسجاماً مع مواقف الشعوب العربية والإسلامية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع ‏الاحتلال.‏

كما استنكر القطاع الشبابي بالحزب في تصريح صادر عنه اليوم إصرار لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني على منازلة لاعبة ‏من الكيان الصهيوني خلال بطولة الأولمبياد في طوكيو رغم مطالبات شعبية واسعة لها بالانسحاب ‏رفضاً للتطبيع،

واضاف القطاع: ” إننا إذ ‏نعبر عن اعتزازنا ‏وفخرنا بمواقف اللاعبين الشباب العرب الذين يؤكدون رفضهم لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ‏المجرم، وانحيازهم للمواقف الشعبية المقاومة للتطبيع في مختلف ‏المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، فإننا لنؤكد ‏على أن الشباب الأردني سيظل عصياً على التطبيع مع الصهاينة الذين يواصلون عدوانهم على الأرض والمقدسات والشعب ‏الفلسطيني”.‏