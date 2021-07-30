قيس سعيد: لن أتحول إلى ديكتاتور في هذه السن، بل اتبعت "نظرية الضرورة" لصون كيان الدولة والحقوق والحريات/ فيديو
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‏”شباب العمل الإسلامي” يثمن انسحاب لاعبين عرب من أولمبياد طوكيو
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