زهرة على ضريح عبد الناصر في ذكرى ثورة 23 يونيو

كنت وستبقى الراية

والرؤيا

والتاريخ

ورمز القومية

والعروبة

في جبينك تسكن

الثورة

وفي روحك

يسكن فقراء الشعب

وكل المهمومين

والمظلومين

والمحرومين

فيك يتجسد

الشموخ

والإباء

وعزة النفس

يا عطر مصر وعبقها

ويا وجه الشمس

فأنت يا ناصر

لم تمت

بل باق فينا

تحلم بالوحدة

وتنفخ في النفير

تجمع أشلاء مصر

وتؤلف عواصم العرب

تقتحم الشوارع

تنتصر للقدس الجريحة

وغزة الذبيحة

وتقاوم قوى الشر

والظلام

فموتك هو ميلاد

يا فارسًا ترجل

عن صهوة الثورة

والكفاح

وظل يغرد ويهتف

على ضفاف النيل

ويصرخ في ميدان التحرير

فبعدك يا جمال

تمزقت الأوطان

والأوصال

وخسرت الشعوب

وخيم الحزن والأسى

على أمتنا

يا ناقوس الثورة

ونصير الفقراء

ونبض المسحوقين

وحبيب الملايين

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