رئيس الوزراء ينعى الوزير محمد الصقور

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير التنمية الاجتماعية الأسبق، الدكتور محمد الصقور الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة .
واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الصقور لوطنه في جميع المواقع التي شغلها متقدماً بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهله وذويه .
وشغل المرحوم الصقور المولود في الطفيلة عام 1936، منصب وزير التنمية الاجتماعية خلال الفترة 1993 – 1995، وعضوية مجلس الأعيان عدة مرات.
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