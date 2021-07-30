رئيس الوزراء ينعى الوزير محمد الصقور

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير التنمية الاجتماعية الأسبق، الدكتور محمد الصقور الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة .

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم الصقور لوطنه في جميع المواقع التي شغلها متقدماً بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهله وذويه .

وشغل المرحوم الصقور المولود في الطفيلة عام 1936، منصب وزير التنمية الاجتماعية خلال الفترة 1993 – 1995، وعضوية مجلس الأعيان عدة مرات.

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