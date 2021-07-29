اسماء 12 قاضيا يؤدون اليمين القانونية بعد ترفيعهم للدرجة العليا

أدى 12 قاضيا اليمين القانونية أمام المجلس القضائي، بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس بترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتبارا من الاول من شهر آب المقبل.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان صحافي اليوم الخميس، أن القضاة يعملون في محكمة استئناف عمان ومفتش للمحاكم ومحكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة استئناف اربد ومحكمة استئناف الجمارك.

وبينت أن المجلس قرر ترفيع قاضي محكمة اربد الابتدائية الى ادنى مربوط الدرجة الأولى اعتبارا من الأول من شهر تشرين الأول المقبل.

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