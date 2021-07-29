قيس سعيد: لن أتحول إلى ديكتاتور في هذه السن، بل اتبعت "نظرية الضرورة" لصون كيان الدولة والحقوق والحريات/ فيديو
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“الصحة” تعلن اليوم الخميس تسجيل 10 وفيات و1008 إصابات بكورونا و475 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 749,676
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