قيس سعيد: لن أتحول إلى ديكتاتور في هذه السن، بل اتبعت "نظرية الضرورة" لصون كيان الدولة والحقوق والحريات/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:29
من بركات “سيف القدس”.. شرطة لندن تعترف ان الهجمات ضد اليهود واسرائيل زادت بنسبة 4 أضعاف خلال تلك الاشتباكات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني