بعد تشافيها.. ياسمين عبد العزيز تغادر المستشفى خلال ساعات

أعلن مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم الخميس، استقرار حالتها الصحية وأنها ستغادر المستشفى خلال ساعات قليلة مقبلة.

وأكد المصدر أن الأطباء المعالجين لياسمين عبد العزيز، أقروا بخروجها من المستشفى لاستكمال علاجها في المنزل.

كما أوضح المصدر، أن الزيارة مازالت ممنوعة لأنها في فترة نقاهة، كما نصح الأطباء عدم زيارتها بعد الخروج من المستشفى وذلك من أجل الحفاظ على صحتها.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز كانت قد تعرضت في وقت سابق لوعكة صحية وقد أعلن ذلك زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وطالب جمهور ومحبي ياسمين عبد العزيز بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

في وقت سابق، كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الحالة الصحية التي تمر بها شقيقته، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة، خلال الفترة الماضية، ومن المقرر خروجها من المستشفى خلال الأيام المقبلة.

ونشر وائل عبد العزيز منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: “ياسمين كويسة وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافي الحمد لله كلها أيام.. اطمنوا”.

الجدير بالذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير” مع أحمد العوضي وخالد الصاوي، إيمان السيد وغيرهم من النجوم.