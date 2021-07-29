أجواء صيفية بالمرتفعات وحارة في باقي المناطق اليوم الخميس وغدًا

تكون الاجواء اليوم الخميس، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في السهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خاصة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً في مناطق البادية بسبب الغبار.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، حارة نسبياً في السهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها العامة لذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الأحد، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 28 – 17، وفي مناطق البادية 38 – 23، وفي مناطق السهول 34 – 22، وفي الاغوار الشمالية 40 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 41 – 29 درجة مئوية.

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