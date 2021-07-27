وفاة دركي وإصابة 6 من زملائه بتدهور مركبتهم بإربد

نعت مديرية الأمن العام ليل الاثنين / الثلاثاء الشرطي عبد الحافظ حسن البطوش من مرتب قيادة درك الشمال والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اثر حادث تدهور للمركبة العسكرية التي كان يستقلها.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الامن العام: إن ستة من زملاء الفقيد البطوش كانوا على متن المركبة واسعفوا للمستشفى لتلقي العلاج.

وتقدمت مديرية الأمن العام بخالص التعازي لذوي الفقيد، داعية الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم ذويه وزملائه الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يشفي المصابين ويردهم الى اهاليهم سالمين

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