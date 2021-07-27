قيس سعيد: صبرت كثيرا وقراراتي دستورية وليست انقلابا، فانا متمسك بالحقوق والحريات والمسار الديمقراطي/ فيديو
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بعد تراجع الهيمنة الأمريكية… الصين تتغلغل بالشرق الأوسط عبر التعاون الاقتصادي
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