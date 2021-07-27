أجواء صيفية في المرتفعات وحارة في باقي المناطق حتى الجمعة

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لاشعة الشمس في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

وقالت ان الاجواء ستبقى ايام الأربعاء والخميس والجمعة، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية و السهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 38 – 23، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الاغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 29، وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 41 – 30 درجة مئوية. –(بترا)

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