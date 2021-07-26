الأشغال المؤقتة لموظفين بالأشغال والضريبة والكهرباء بقضايا فساد

أصدرت هيئات المحاكم المختصة بالنظر في قضايا وملفات الفساد، أحكامًا في قضايا وملفات فساد أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة في أوقات سابقة.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المحكمة المعنيّة أصدرت قرارًا بالحكم على موظفين اثنين من وزارة الأشغال العامة بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وغرامة مالية مقدارها 19 الفا و 469 دينارا ، حيث نسبت إليهما تهمة الاختلاس والتهاون في واجبات الوظيفة.

وصدر قرار بالحكم على أحد موظفي ضريبة الدخل بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وغرامة أربعة آلاف دينار بتهمة الرشوة. كما صدر قرار بالحكم على أحد موظفي شركة الكهرباء الوطنية بالحبس مدة سنة وتضمينه مبلغ 20 ألف دينار بتهمة التهاون في واجبات الوظيفة وجناية التزوير واستعمال مزوّر .

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