إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية الأحد المقبل

عمان 26 تموز (بترا) – صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الأول من شهر آب سنة 2021 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:

1- مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

2- مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.

3- مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.

4- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.

5- مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

6- مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.

7- مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

8- مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

9- مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

10- مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.

11- مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.

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