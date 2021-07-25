وزير الصحة: “خثرات رئوية” تسببت بوفاتي مستشفى الجاردنز

قال وزير الصحة فراس الهواري، اليوم الأحد، إنّ النتائج الأولية لتشريح وفاتي مستشفى الجاردنز تؤكد وجود “خثرات رئوية” تسببت بانخفاض الأكسجين؛ وتحدث نتيجة الحالة الطبية المرضية التي كانت تعاني منها الحالتان.

وأضاف الهواري، لقناة “المملكة”، أن شخصا توفي قبل انقطاع التيار الكهربائي في الجاردنز، وآخر بعد انقطاع الكهرباء بنحو ساعة ونصف.

وأشار، إلى أن السبب يعود الى الحالة المرضية التي كانا يعانيان منها، داعيا لانتظار النتيجة النهائية للتحقيق.

مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمجلس القضائي قال إنّه “وبمجرد وصول خبر حادثة مستشفى الجاردنز تحركت النيابة العامة على الفور إلى مكان الحادث وقرر النائب العام في عمّان حسن العبداللات تشكيل فريق تحقيق من 5 مدعين عامين”.

ولفت، إلى أن ما حصل أمس (منتصف ليلة السبت الأحد) نتيجة تماس كهربائي؛ قائلا “هذا يحدث في أي مكان حتى في المنازل”.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، أحمد السراحنة، الأحد، إن اللجنة عقدت اجتماعا طارئا على خلفية حادثة انقطاع الكهرباء في مستشفى الجاردنز مع وزيري الصحة والداخلية.

قال مصدر ،الأحد، إنه تم إرسال عينات لأنسجة أحد المتوفين في حادثة مستشفى الجاردنز لفحصها مخبريا.