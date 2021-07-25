وزارة الصحة: إعطاء “جرعة معززة” للراغبين بأخذها غدا الاثنين

أعلنت وزارة الصحة، عن إعطاء جرعة معززة من مطعوم فايرز الواقي من فيروس كورونا غدا الاثنين للراغبين بأخذها، في مركز تطعيم قرية أورانج الرقمية بالقرب من دوار الداخلية.

وأشارت إلى أنه سيتم إعطاء الجرعة للأشخاص في المركبة، من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 3 مساء، موضحة وجوب إحضار الأوراق الثبوتية لذلك.

الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي قال، في 16 تموز/يوليو الحالي، إنّ 1525 شخصاً تلقوا جرعة ثالثة “معززة” من اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال يومين.

وكشف عن تلقي 860 شخصاً للجرعة المعززة في اليوم الأول، و665 شخصاً في اليوم الثاني من أصل 5 آلاف شخص سجلوا لتلقي الجرعة المعززة”.