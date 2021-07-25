التنمية الاجتماعية تغلق مركزا لذوي الإعاقة وتحيل ملفه للمدعي العام

قرر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اغلاق أحد المراكز الخاصة لذوي الإعاقة لمدة ثلاثة أشهر، ونقل جميع منتفعيه البالغ عددهم 28 منتفعا إلى سبعة مراكز.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد أن اغلاق المركز جاء عقب الطلب من الطب الشرعي إعادة الكشف على طفل تعرض سابقا للحرق في المركز، من خلال لجنة طبية متخصصة، ما تبين تعرضه لمادة سلقية نتج عنها حرق الطفل.

واشارت إلى أن تقرير اللجنة الطبية اكد تعرض الطفل لمادة سلقية، ما ترتب عليه بالنتيجة عدم مراعاة المركز للماء الساخن ضمن الدرجة الطبيعية التي يتحملها جسم الطفل.

وأحال الوزير المفلح تقرير اللجنة من الطب الشرعي إلى المدعي العام لتبقى القضية منظورة أمام القضاء.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة