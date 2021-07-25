ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 8 وفيات و1131 إصابة بكورونا و601 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 747,719
أهم العناوين
جرينتش+2 09:49
ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 15 وفاة و1061 إصابة بكورونا و767 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 746,960
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني