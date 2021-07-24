القبض على لص سرق منزلين في عمان وضبط المسروقات

تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من القبض على لص قام بسرقة منزلين في عمان، وبحوزته معظم المسروقات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، امس الجمعة، إن العاملين في قسم بحث جنائي شمال عمان تعاملوا خلال الأيام الماضية مع قضيتي سرقة لمنزلين في العاصمة عمان بعد أن تقدم مالكا المنزلين بشكوى بدخول مجهولين لمنزليهما وسرقة مبالغ مالية ومصاغات ذهبية من داخلهما.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه بالتحقيق في الشكوتين جرى، ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات، تحديد هوية المشتبه به في القضيتين، وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته معظم المسروقات، وما زال التحقيق جارياً في القضيتين.

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