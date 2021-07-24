الخارجية الاردنية توضح انهم من جنسيات أجنبية.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن اعتقال 5 أشخاص تسللوا عبر الحدود الأردنية

أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز، اليوم السبت، أن الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل جميعهم من حملة الجنسيات الأجنبية، وليس من بينهم أي مواطن أردني.

وأضاف أن الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم، اليوم السبت، اعتقال 5 أشخاص قال إنهم مشتبه فيهم تسللوا من الجزء الجنوبي للحدود الأردنية الى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان له: “في ختام أعمال ملاحقة واسعة بمشاركة قوات الأمن الأخرى ألقت قوات جيش الدفاع القبض على المشتبه فيهم الخمسة الذين تسللوا من الجزء الجنوبي للحدود الأردنية”، وأوضح أنه لم يكن بحوزة المشتبه فيهم أي نوع من السلاح ويتم استجوابهم في المكان.

وفي تغريدة سابقة كان أدرعي قد أعلن أن الجيش اعتقل أحد المشتبه فيهم خلال ساعات الليلة الماضية خلال رصد قوات الجيش الخمسة المشتبه فيهم، وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بأعمال تمشيط واسعة وبإغلاق بعض الطرقات للعثور على بقية المشتبه فيهم قبل اعتقالهم.

وفي وقت لاحق مساء اليوم السبت، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان” بمقتل شخص حاول التسلل من الحدود الأردنية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية برصاص الجيش الأردني.

وقالت القناة الإسرائيلية إن الجيش الاردني أحبط محاولة تعتبر الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، لتسلل ثلاثة اشخاص إلى إسرائيل عبر الحدود الاردنية قرب القرية التعاونية معوز حاييم في غور الأردن.

وأضافت القناة أن أحد المتسللين قتل بنيران الجنود الاردنيين بعد ان واصل التقدم نحو السياج الحدودي، فيما عاد الاثنان الاخران ادراجهما.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث وقع داخل الاراضي الاردنية ولم ينجح أي من المتسللين في اجتياز الحدود والدخول إلى الأراضي الإسرائيلية.