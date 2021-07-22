تطعيم من هم فوق 18 عاما دون موعد ابتداء من اليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة استئناف حملة التطعيم الوطنية ضد فايروس كورونا، اعتبارا من اليوم الخميس، في المراكز المعتمدة لذلك الجرعة الأولى من لقاح فايزر لسن 18 عام فما فوق.

واوضح أمين عام وزارة الصحة للشؤون الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي أن مراكز التطعيم سوف تستقبل جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، اعتبارا من اليوم الخميس دون موعد مسبق، وأن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة التوسع في إعطاء المطاعيم الفئة العمرية سن 18 عام فما فوق.

وحددت الوزارة المراكز التي تقديم الجرعة الأولى لمطعوم فيروس كورونا دون موعد مسبق وعلى النحو التالي:

لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربد

مركز صحي حبراص الشامل اربد

مركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربد

نادي اتحاد الرمثا اربد

مركز بلدية شرحبيل بن حسنة اربد

مركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربد

مركز صحي الطيبة الشامل اربد

مدرسة معدّي الثانوية للبنات البلقاء

لجنة تحسين مخيم البقعة البلقاء

مستشفى السلط القديم البلقاء

جمعية شؤون الحج – المشيرفه الزرقاء

مدينة الامير محمد للشباب الزرقاء

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاء

مركز صحي الطفيلة الشامل الطفيلة

مركز صحي بصيرا الشامل الطفيلة

مركز صحي القويسمة الشامل العاصمة

حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة

حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة

ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة

ديوان عشائر العجارمة -ناعور العاصمة

مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة العاصمة

مركز صحي الجبيهة العاصمة

مركز صحي وادي السير الشامل العاصمة

مستشفى الامير حمزة العاصمة

مستشفى البشير العاصمة

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة

مركز صحي القويرة الشامل العقبة

مركز صحي الربة الكرك

مركز صحي الصافي الكرك

مركز صحي المزار الجنوبي الكرك

مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرق

مركز مستشفى البادية الشمالية المفرق

نادي جرش الرياضي جرش

مركز صحي عجلون الشامل عجلون

مجمع النقابات المهنية – مأدبا مأدبا

مركز صحي ذيبان مادبا

مركز صحي البتراء الشامل معان

مركز صحي معان الشامل معان