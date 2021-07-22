الصناعة والتجارة تحرر 45 مخالفة لأوامر الدفاع ثاني أيام العيد

حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، منذ أمس الاربعاء، 45 مخالفة تموينية في محافظات المملكة لعدم الالتزام بأوامر الدفاع ومخالفة قانون الصناعة والتجارة.

وبحسب تقرير الوزارة اليوم الخميس، فقد تضمنت المخالفات 27 لعدم ارتداء أفراد للكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي و8 مخالفات لمنشآت واغلاق منشأة لعدم الالتزام بأوامر الدفاع، و10 مخالفات لمنشآت لعدم الالتزام بقانون وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وتوزعت المخالفات بين عدم اعلان سعر وزيادة أسعار المواد التموينية الأساسية من خلال 444 زيارة للتأكد من الالتزام المنشآت بقانون الصناعة والتجارة بالإضافة إلى تنفيذ 22 جولة رقابية.

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