الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة القصير بريف حمص وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو

حمص-سانا

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على منطقة القصير بريف حمص وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه ” حوالي الساعة الواحدة و13 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات”.

وتصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري أول أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

هذا وقد زعم المرصد السوري لحقوق الإنسان (معارض) ” إن الصواريخ كانت تستهدف مواقع عسكرية لمقاتلين من حزب الله اللبناني، مما أدى إلى تدمير مستودعات الأسلحة”.

واستعاد الجيش السوري مدينة القصير، وهي بلدة استراتيجية بالقرب من الحدود اللبنانية ، في حزيران/يونيو 2013 ، بعد هجوم شنه مقاتلو حزب الله على الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية. وتعتبر هذه المعركة أول انتصار عسكري كبير في سوريا لتنظيم حزب الله الذي قاتل إلى جانب الجيش السوري.

ويعد عدوان اليوم الخميس، هو الثاني من نوعه هذا الأسبوع، بعد العدوان الغادر، يوم الاثنين الماضي، على محافظة حلب، شمال سوريا.