تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل7 وفيات و400 إصابة بكورونا و468 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 745,551
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الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة القصير بريف حمص وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو
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