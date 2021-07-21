تصاعد.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل7 وفيات و400 إصابة بكورونا و468 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 745,551
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جرينتش+2 07:44
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 6 وفيات و286 إصابة بكورونا و553 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 745,005
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