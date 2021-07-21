المطربة نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها بعنوان “ارقص”/ فيديو

طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أحدث أغانيها التى تحمل اسم “ارقص”، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد، وتقول كلمات الأغنية :

قلبي بيرقص على دقاته

حبك غير كل حياته

كملت الحتة الناقصة

هات ايدك حلّي الرقصة

“ارقص ارقص ارقص”

ارقص على قلبي ودقو

واللي يغيروا منا يطقو

نسهر نتجنن على كيفنا

ولا ناس ولا دنيا تكتفنا

واللي بعينه بيحسدنا

يتشطر و يقلدنا

“ارقص ارقص ارقص”

انا وانت ومش شايفين غيرنا

شايلين الناس من تفكيرنا

وانا جنبك بنسى الدنيا

مش هبعد عنك ثانية

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبى قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” عن اسم الألبوم وهو “عكس الطبيعة”، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية، وأغنية باللهجة اللبنانية، وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وقد أحيت النجمة نوال الزغبى مؤخرا، حفلا غنائيا بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.

نوال الزغبى احتفلت مؤخرا عيد ميلادها الـ50 حيث إنها من مواليد 1971، بمحافظة جبل لبنان، وكانت تحب الفن والغناء من الصغر، حيث بدأت مسيرتها الفنية في السادسة عشرة عندما اشتركت في برنامج استوديو الفن عام 1988، ورغم معارضة والديها لدخولها عالم الفن في البداية إلا أنهما عندما شاهدا جديتها في هذا القرار وافقا على ذلك.

وأطلقت نوال الزغبى أول ألبوم لها عام 1992 بعنوان “وحياتى عندك” وقد حقق الألبوم نجاحًا جيدًا ما شجعها على الاستمرار في تجربتها بالغناء، وفي عام 1994 حدثت النقلة النوعية في مسيرتها الفنية حيث التقت بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي لحن لها أغنية “عايزة الرد” التي أطلقتها ضمن ألبوم بنفس الاسم شكّل انطلاقتها الفعلية وبداية شهرتها.