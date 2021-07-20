هانت.. تراجع الكتلة الحارة تدريجياً اليوم الثلاثاء وانحسارها غدًا

يتراجع اليوم الثلاثاء، تدريجياً تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، وتنخفض درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

وبحسب التقرير، ينحسر يوم غدٍ الأربعاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ يومي الخميس والجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 19، وفي مرتفعات الشراة 33 – 18، وفي مناطق البادية 40 – 23، وفي مناطق السهول 35 – 23، وفي الأغوار الشمالية 40 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 26، وفي البحر الميت 41 – 25، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية.

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