بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.. تتقدم “المجد” من كل الاوفياء لعروبتهم باخلص التهاني والتمنيات بالخير والنصر

كعادتها في كل عام، تتقدم اسرة “المجد” من عموم اصدقائها واشقائها العرب الاوفياء لعروبتهم، بازهى باقات التهاني والتبريكات بعيد الاضحى المبارك.

ورغم ظروف الزمان والمكان الضاغطة بشدة على واقع امتنا العربية شرقاً وغرباً، وغياب روح التضحية والعطاء والفداء عن شعوبها المحبطة، الا ان الثقة بعبقرية هذه الامة، وعزيمتها النضالية الباسلة، ستبقى اقوى من اي يأس وقنوط واحباط .. فليس فينا – معشر القوميين – مَن يقنط من رحمة الله، ويكفر بعظمة امته الماجدة، ويرفع الراية البيضاء امام اعتى التحديات، شأننا في ذلك شأن ما دأب عليه قائدنا وقدوتنا، جمال عبد الناصر الذي امضى العمر كله في ساحات الوغى والكفاح، وقضى صامداً يقارع الهزيمة ويوشك ان يهزمها.. لو امتد به العمر.

كل عام وانتم بالف خير

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