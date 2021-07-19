دلال الشمالي.. مطربة الزمن الجميل تعود مجدداً باغنية “زمن”/ فيديو

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، عادت الفنانة القديرة دلال الشمالي (سيدة قصر الطرب) بأغنية جديدة بعنوان “زمن” من كلمات وألحان د. إيلي م. بيطار، وتوزيع عامر منصور، وانتاج شركة FanLebnen.

وقد صورت دلال الشمالي الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث تجولت الكاميرا في العديد من المناطق اللبنانية، مع فريق تصوير محترف.

وسيبث الفيديو كليب اولا على قناة “دلال الشمالي” الخاصة على اليوتيوب، على ان يبث لاحقاً عبر محطات تلفزيونية لبنانية وعربية.

وللتذكير، فقد اشتهرت الفنانة دلال الشمالي بأغنياتها التي لا تزال لغاية الآن تُبث وتُغنى في جميع المناسبات، وأهمها “لهجر قصرك وارجع بيت الشعر” وأغنية “يا مأمور بالمطار” و”يا ريت ما كان الهوى”، اضافة الى العديد من الأغنيات الموجودة على قناتها.