بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.. تتقدم "المجد" من كل الاوفياء لعروبتهم باخلص التهاني والتمنيات بالخير والنصر
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جرينتش+2 10:19
حكام البحرين يقمعون ابناء شعبهم ويطبّعون مع اعداء امتهم..سجين الرأي حسن مشيمع مثالاً
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