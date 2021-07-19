انتبـــــــاه.. الكتلة الحارة تبلغ ذروتها على المملكة اليوم الاثنين والأرصاد الجوية تحذّر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس

بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.. تتقدم "المجد" من كل الاوفياء لعروبتهم باخلص التهاني والتمنيات بالخير والنصر
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