انتبـــــــاه.. الكتلة الحارة تبلغ ذروتها على المملكة اليوم الاثنين والأرصاد الجوية تحذّر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس

يبلغ تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة ذروته على المملكة اليوم الاثنين، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية وخصوصا في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ومن ترك الأطفال في المركبات المغلقة، وتنصح بتناول السوائل بشكل متكرر، وارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة واستخدام واقيات الرأس.

وبحسب التقرير، يتراجع يوم غدٍ الثلاثاء، تدريجياً تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، وتنخفض درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية خصوصا في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وينحسر الأربعاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ الخميس، انخفاض اخر طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 39 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 36 – 22، وفي مرتفعات الشراة 35 – 21، وفي مناطق البادية 43 – 23، وفي مناطق السهول 38 – 24، وفي الاغوار الشمالية 43 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 30، وفي البحر الميت 44 – 28، وفي خليج العقبة 44 – 30 درجة مئوية.

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