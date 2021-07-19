الله يستر.. الدوائر الإسرائيلية تباشر إعادة تحليل شخصية السنوار

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أن المنظومة الأمنية والعسكرية في إسرائيل بدأت بإعادة تحليل شخصية زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، بعد موقفه الذي ظهر خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فإنه عُهد بالمهمة إلى الجيش الإسرائيلي، وجهاز الشاباك، بالإضافة إلى متخصصين في الصحة العقلية وخبراء في لغة الجسد وتحليل الكلام.

وقال مصدر أمني إسرائيلي للصحيفة: إن التحول الذي يمر به السنوار اليوم يقدمه كشخصية خطيرة بالنسبة لنا، ومن الضروري اتخاذ قرارات بشأن الاستمرار في التعامل مع حماس بغزة.

وبحسب الصحيفة، فإنه يتم حاليًا دراسة التغيير في مواقف السنوار ما قبل العملية الأخيرة وخلالها وبعدها، مشيرةً إلى أن التهديدات التي أطلقت قبل “مسيرة الأعلام” كان في إسرائيل يعتقدون أنها غير جدية قبل أن تسقط الصواريخ في القدس، إلا أن ما جرى وما تبعه من أحداث وصولًا لوقف إطلاق النار الذي كان بالنسبة للسنوار بمثابة الانتصار، دفع باتجاه تغيير الرؤية نحو قائد حماس بغزة.

وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن التغيير الذي حصل مع السنوار كان قبل شهرين من العملية العسكرية الأخيرة، ولذلك لم يكن التغيير مرتبطًا بإسرائيل إطلاقًا على الأقل ليس بشكل مباشر. كما تقول الصحيفة.