اعتداءات متكررة على خطوط المياه في البادية الشمالية الشرقية

صرح مدير مياه البادية الشمالية الشرقية، المهندس مروان تركي، إن اعتداءات شبه يومية تطال خطوط المياه الناقلة، ولا سيما الخط المغذي لمحطة الزعتري والمناطق الغربية، الأمر الذي يعيق خطط المديرية الهادفة لتقليل نسبة الفاقد من المياه، ويتسبب كذلك بهدر كميات كبيرة من المياه.

وأوضح أن هذه التصرفات غير المسؤولة تنعكس سلباً على المواطنين بالدرجة الأولى وعلى خطط الإدارة لتحسين الوضع المائي في مناطق الاختصاص، لافتا إلى أن الإدارة تتكبد مصاريف إضافية لغايات إصلاح الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات على خطوط المياه النافلة إلى جانب هدر كميات كبيرة من المياه والإخلال بنظام الدور المعمول به في عملية تزويد مضخة الزعتري والمشتركين بالمياه حسب الدور المعمول به لغايات التزويد بالمياه.

ودعا تركي المواطنين للتعاون من إدارة مياه البادية الشمالية الشرقية بالتبليغ عن أي اعتداءات تطال خطوط المياه الناقلة والعمل على منعها لضمان وصول المياه للمشتركين دون معيقات.