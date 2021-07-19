بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.. تتقدم "المجد" من كل الاوفياء لعروبتهم باخلص التهاني والتمنيات بالخير والنصر
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جرينتش+2 10:18
اعتداءات متكررة على خطوط المياه في البادية الشمالية الشرقية
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