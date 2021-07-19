إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين والشحن غداً الثلاثاء

أعلنت إدارة الجسور، اليوم الاثنين، إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن ليوم غد الثلاثاء، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأوضحت ادارة الجسور، في منشور لها، أن استقبال المسافرين سيعود بدءا من يوم الأربعاء القادم 21 تموز.