وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 7 وفيات و475 إصابة بكورونا و222 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 742,516
أهم العناوين
جرينتش+2 05:02
الملك عبدالله الثاني أول زعيم عربي يستضيفه الرئيس بايدن.. فهل يستعيد الأردن مكانته الإقليمية؟
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني