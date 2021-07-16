وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 7 وفيات و475 إصابة بكورونا و222 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 742,516
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جرينتش+2 05:01
الحبشة تواصل مصادرة النيل، بينما السيسي يهدد ولا ينفذ وجيشه مشغول عن ردم سد النهضة بتنظيم جنازة جيهان السادات
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