كتلة هوائية حارة تقترب من المملكة غدًا ويشتد تأثيرها الاحد

يطرأ اليوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بنحو 3 الى درجتين مئويتين، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

وبحسب التقرير، تقترب الجمعة، من المملكة كتلة هوائية حارة، تؤدي الى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتأثر المملكة السبت، بكتلة هوائية حارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً. ويشتد الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها ولتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 31 – 19، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 33 – 23، وفي الاغوار الشمالية 40 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 30، وفي البحر الميت 42 – 28، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية.

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