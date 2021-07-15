حزب “الدجال” اردغان “يبشر” العرب والمسلمين بالمزيد من الخطوات الملموسة في العلاقات التركية مع إسرائيل

كشف المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا عمر جليك، مساء امس الأربعاء، أن الفترة المقبلة ستشهد “المزيد من الخطوات الملموسة” في العلاقات مع إسرائيل.

وقال جيليك بعد اجتماع للحزب لدى تقييمه للاتصال الذي أجراه الرئيس رجب طيب إردوغان بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الاثنين: “من الآن فصاعدا، سنرى المزيد من الخطوات الملموسة”.

وأضاف: “لقد وضعنا إطارا نتحرك فيه قدمًا في العديد من المجالات مثل السياحة والتجارة التي يجب أن تكون “ذات فائدة للطرفين”.

وفي حديثه عن تعيين سفير تركي لدى إسرائيل، أكد جيلك أن “الوقت مازال مبكرا”.

وتبادل البلدان طرد السفراء في 2018 بعد خلاف مرير. ونددت أنقرة بـ”احتلال” إسرائيل للضفة الغربية ومعاملتها للفلسطينيين، بينما دعت إسرائيل تركيا إلى التوقف عن دعم حركة حماس في قطاع غزة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا بالرئيس الإسرائيلي الجديد إسحلق هرتسوغ يوم الاثنين لتهنئته على توليه المنصب.

استغلوا علاقاتنا مع حركة حماس لصالحكم

هذا وقد كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، صباح اليوم الخميس، عن فحوى الرسائل التي بعثها السفير التركي في الولايات المتحدة حسن مراد مرجان إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الرسالة تمحورت حول استعداد تركيا لعب دور الوسيط بين “إسرائيل” وحماس لتقريب وجهات النظر والتوصل لحل لعدة قضايا عالقة من بينها قضية الجنود الأسرى؛ ودعتها إلى استغلال علاقاتها مع حماس لصالح “إسرائيل”.

كما تطرقت إلى استعداد تركيا ترميم علاقاتها مع “إسرائيل” بما يتناسب مع مصالحها السياسية المتعلقة بقضية الغاز في الشرق الأوسط والعلاقات التجارية بينهما.