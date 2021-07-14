بعد اجتماع قصير مع الرئيس عون.. سعد الحريري يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة ويقول: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد"
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تمديد وقت امتحان الرياضيات غدا الخميس حتى الساعة الواحدة
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