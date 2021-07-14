القوات المسلحة تحبط محاولات تهريب مواد مخدرة من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، أمس الثلاثاء، على طول واجهاتها محاولات تهريب مواد مخدرة في أكثر من موقع من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى الى إحباط محاولات التهريب، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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