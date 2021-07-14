احذروا خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.. اجواء حارة جدًا في جميع مناطق المملكة حتى السبت المقبل

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير، ترتفع درجات الحرارة قليلاً، يوم غدٍ الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، بينما تصبح حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الاجواء السبت، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 19، وفي مرتفعات الشراة 30 – 18، وفي مناطق البادية 38 – 22، وفي مناطق السهول 32 – 21، وفي الاغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 41 – 28، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.