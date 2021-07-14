احذروا خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.. اجواء حارة جدًا في جميع مناطق المملكة حتى السبت المقبل

بعد اجتماع قصير مع الرئيس عون.. سعد الحريري يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة ويقول: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد"
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