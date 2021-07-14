إعلان مواعيد امتحانات الشامل العملية والنظرية في دورتها الصيفية

تبدأ الامتحانات العملية للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورتها الصيفية للعام الحالي، في السابع من شهر آب المقبل وتنتهي في السادس عشر من الشهر نفسه.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا الامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة، الدكتور عبدالله سرور الزعبي، إن الامتحانات النظرية ستبدأ ورقتها الأولى يومي السبت والأحد 21 و 22 من شهر آب المقبل وموعد الورقة الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء 24و 25، في حين سيكون موعد الورقة الثالثة يومي السبت والأحد 28و29 من الشهر نفسه.

وقال الدكتور الزعبي إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم في هذه الدورة بلغ 13115 طالبا وطالبة من 51 كلية جامعية، وحكومية، وخاصة، وعسكرية، ووكالة الغوث، وهو الأكبر عددا منذ 15 عاما، في حين بلغ عدد التخصصات التي ستخضع للامتحان 157 تخصصا دراسيا. وأشار الدكتور الزعبي إلى أن الجامعة بدأت عملية التدقيق على بيانات الطلبة المشاركين في الدورة منذ انتهاء التسجيل وستستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه تنفيذا لأوامر الدفاع، باشرت فرق العمل في الجامعة بالعمل على زيادة مراكز الامتحان العملي والنظري وإعادة جدولة مواعيد الامتحانات لتصبح يومين لكل ورقة وزيادة جلسات الامتحان لضمان سلامة الإجراءات في الامتحان والسلامة العامة.

كما ألزمت الجامعة المشاركين من كوادرها كافة بفعاليات الامتحان بضرورة تلقي مطعوم كورونا والتقيد التام بالبروتوكولات المعلنة من وزارة الصحة.

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