بعد اجتماع قصير مع الرئيس عون.. سعد الحريري يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة ويقول: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد"
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جرينتش+2 04:53
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة و601 إصابة بكورونا و518 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 741,031
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