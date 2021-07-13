وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة و601 إصابة بكورونا و518 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 741,031

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 12 وفاة و601 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9855 وفاة و758291 إصابة.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 7405 وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 68 حالة، فيما غادرت 60 حالة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 485.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 10 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، والعناية الحثيثة 22 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 6 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 518 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً إلى 741031.

كما أشار الموجز إلى إجراء 20371 فحصاً، اليوم الثلاثاء، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 8125711 فحصا، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 95ر2 بالمئة.