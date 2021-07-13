بعد اجتماع قصير مع الرئيس عون.. سعد الحريري يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة ويقول: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد"
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جرينتش+2 04:52
“لبيد” يبق البحصة ويبلغ الأوروبيين ان المطلوب الآن توسيع دائرة السلام مع المعتدلين العرب دون ربطه “بحل الدولتين”
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