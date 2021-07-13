صرف رواتب متقاعـدي الضمـان الاجتماعي بعد غد الخميس

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن تحويل رواتب المتقاعدين إلى الحسابات البنكيـة للمتقاعدين يوم بعد غد الخميس.

وافادت المؤسسـة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بأن صـرف الرواتب قبل مـوعدهـا المقـرر، يأتي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ولتمكيـن المتقاعدين من تلبيـة احتياجاتهم المرتبـطـة بهـذه المناسـبة المباركـة.

وبينت المؤسسة بأن قـيمـة الرواتب التـقاعديـة التي سيتم تحويلهـا للمتقـاعدين لـهذا الشـهر تبلغ (112) مليون دينار.

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