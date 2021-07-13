جرعة من فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لدخول بعض الدول

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بإعطاء جرعة معززة من مطعوم فايزر للمواطنين الذين تلقوا جرعتين من مطعوم “سينوفارم”، وسجلوا على منصة استقبال طلبات الأردنيين المقيمين والعاملين في الخارج لغايات الدخول إلى بعض الدول.

وبينت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أن مراكز التطعيم المعتمدة، هي مركز تطعيم جامعة العلوم التطبيقية، يوم غد الأربعاء ومركز تطعيم صالة الأمير فيصل الرياضية في القويسمة، يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن التطعيم سيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

ودعت المواطنين المسجلين إلى احضار الوثائق الثبوتية المطلوبة لهذه الغاية، مؤكدة أن المنصة لا تزال تستقبل طلبات المواطنين الراغبين بالتسجيل وعلى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الصحة : www.moh.gov.jo.

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