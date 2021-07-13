أجواء حارة تسود المملكة وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الاجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (4-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتبقى الأجواء الجمعة، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 39 – 21، وفي مناطق السهول 32 – 22، وفي الاغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية.