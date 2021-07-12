ولعت.. اجواء حارة في جميع مناطق المملكة حتى نهاية الاسبوع

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في البادية بسبب الغبار.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في السهول، بينما تصبح حارة جداً في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 31 – 17، وفي مناطق البادية 39 – 22، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية.

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